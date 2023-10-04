Родители в РФ продолжат получать декретные, выходя на работу на полную ставку – СМИ

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Родители в России будут продолжать получать декретные выплаты по уходу за ребенком даже в случае выхода на работу на полный день. Об этом сообщает газета "Известия".

Данный законопроект был предложен Минтрудом, его уже поддержал кабмин. На данный момент сохранить пособие по уходу за ребенком могут только те, у кого с момента рождения ребенка прошло минимум полгода, и в случае работы из дома или на неполный день.



Инициатива поможет тем, кто хочет как можно раньше вернуться к полноценной работе, но не делает этого из опасения потерять декретные выплаты.

За изменение норм законодательства в пользу женщин, которые хотят выйти на работу раньше, чем через полгода после родов и на полную ставку, ранее высказывался президент России Владимир Путин.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что парламент поддержит этот законопроект в приоритетном порядке. Вступление поправок в силу в случае их принятия Госдумой планируется с 1 января 2024 года.

Ранее Путин сообщил, что выплаты ежемесячного пособия на ребенка будут сохранены в случае увеличения доходов семьи. Отмечается, что поручение дано правительству РФ, срок исполнения – до 1 октября 2023 года.

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