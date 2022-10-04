Москвичам рассказали о погоде 4 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 4 октября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшим дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице не поднимется выше 10–12 градусов, а в области – 9–14 градусов. Синоптики пообещали юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что дожди в столице утихнут к среде, 5 октября. По его словам, в дальнейшем погода будет почти без осадков: небольшие дожди прогнозируются с четверга на пятницу и с субботы на воскресенье.



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