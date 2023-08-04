Минтруд предложил сохранять часть премии при дисциплинарном взыскании

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Минтруд РФ предложил не отменять премиальные выплаты работникам, которые получили дисциплинарное взыскание. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

На общественное обсуждение вынесли поправки в Трудовой кодекс РФ о порядке выплаты премий работникам, получивших дисциплинарное взыскание. При составлении поправок учитывалась позиция Конституционного суда.

"Поправками предлагается уточнить, что взыскание не лишает работника права на выплаты, которые обусловлены его квалификацией или достигнутым результатом в другие периоды", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, согласно поправкам, непогашенное дисциплинарное взыскание влияет только на выплаты за тот период, когда проступок был допущен.

Размер выплат, обусловленных квалификацией сотрудника, а также сложностью работы, количеством и качеством затраченного труда, не зависит от наличия дисциплинарного взыскания, следует из поправок.

В качестве примера в министерстве привели ситуацию, при которой взыскание за опоздание на работу не влияет на выплаты за научную степень или перевыполнение квартальных показателей.

Ранее Минтруд РФ предложил оплачивать сверхурочную работу с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

В министерстве уточнили, что поправки помогут исключить ситуации, когда сверхурочная работа оплачивалась меньше, чем работа по графику. В данный момент сверхурочная работа в первые два часа оплачивается не менее чем в полуторном размере, далее – минимум в двойном размере.

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