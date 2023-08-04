Москвичам рассказали о погоде 4 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 4 августа, в Москве и области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 28 до 30 градусов, в Подмосковье – от 26 до 31 градуса.

Скорость южного и юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

В связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рекомендовала москвичам носить в жару вещи светлых тонов. В период повышенной температуры воздуха следует носить вещи из хлопка и льна. Врач также порекомендовала находиться в тени и не оставаться на открытом воздухе с 10:00 до 17:00.



"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 4 августа