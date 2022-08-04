Хирург предупредил о способности аппендицита маскироваться под другие болезни

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Аппендицит может маскироваться под гастрит, острую язву желудка, панкреатит, воспаление желчного пузыря или инфекционные заболевания, рассказал хирург Илья Колышев.
По его словам, из-за схожести симптомов с инфекционными заболеваниями в старые времена аппендицит часто путали с сальмонеллезом, иерсиниозом и даже с некоторыми формами чумы.
Нетипичные проявления аппендицита, подчеркнул хирург, могут быть на самых ранних этапах заболевания, когда еще нет воспаления. При этом он отметил, что большинство нетипичных проявлений спустя время переходят в разряд типичных.
"В некоторых случаях он может начинаться с дизурических явлений, когда человек часто испытывает позывы на мочеиспускание", – сказал специалист в беседе с Ura.ru.
Колышев подчеркнул, что специалисты скорой помощи обладают достаточным опытом, чтобы распознать аппендицит даже при нетипичных для него симптомах.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что аппендицит может маскироваться под почечную колику или воспаление мочевого пузыря. По его словам, такие симптомы могут быть на начальном этапе воспаления. Постепенно они сползают и локализуются в правом нижнем углу живота.
"Доктор 24": аппендицит
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