В Управлении ЗАГС Москвы рассказали, сколько горожан сменило имя в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За первое полугодие 2020 года в столице было зарегистрировано свыше 3,6 тысячи актовых записей по перемене имени. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
"Это на 65,4% меньше, чем в прошлом году. Согласно ФЗ №143 "Об актах гражданского состояния" имя включает в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество", – объяснили в пресс-службе.
Уточняется, что у 87% москвичей изменилась фамилия, более чем у 17% – имя, а у 16% – отчество. При этом показатели по регистрации перемены имени в 2020 в сравнении с первым полугодием 2019 года остались на прежнем уровне.
Ранее сообщалось, что органы ЗАГС столицы перевели в цифровой формат более 11 миллионов ранее составленных записей актов гражданского состояния. Сведения внесли в Единый государственный реестр ЗАГС, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, столица обладает самым большим в стране архивом записей актов гражданского состояния, зарегистрированных в период с 1926 по 2018 год. В нем содержится более 27 миллионов записей.
Ракова подчеркнула, что каждый год информация с бумажных носителей переводится в электронный вид.
"Благодаря этому отпадает необходимость обращения в территориальный отдел ЗАГС, где акт гражданского состояния был зарегистрирован и находится на хранении, – данные доступны в электронном виде. Это уже сегодня позволяет ускорить процесс получения документов и государственных услуг для заявителей", – рассказала вице-мэр.
По словам Раковой, заявителю достаточно обратиться в ЗАГС по месту жительства или пребывания, а специалисты запросят нужные сведения в едином госреестре.
Также благодаря работе оператора ЕГР ЗАГС – ФНС РФ доступ к необходимым сведениям о населении получают Росстат, ПФР, МВД и другие ведомства. Это избавляет заявителей от необходимости оформления дополнительных документов.
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