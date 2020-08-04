В Управлении ЗАГС Москвы рассказали, сколько горожан сменило имя в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За первое полугодие 2020 года в столице было зарегистрировано свыше 3,6 тысячи актовых записей по перемене имени. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

"Это на 65,4% меньше, чем в прошлом году. Согласно ФЗ №143 "Об актах гражданского состояния" имя включает в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество", – объяснили в пресс-службе.

Уточняется, что у 87% москвичей изменилась фамилия, более чем у 17% – имя, а у 16% – отчество. При этом показатели по регистрации перемены имени в 2020 в сравнении с первым полугодием 2019 года остались на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что органы ЗАГС столицы перевели в цифровой формат более 11 миллионов ранее составленных записей актов гражданского состояния. Сведения внесли в Единый государственный реестр ЗАГС, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столица обладает самым большим в стране архивом записей актов гражданского состояния, зарегистрированных в период с 1926 по 2018 год. В нем содержится более 27 миллионов записей.

Ракова подчеркнула, что каждый год информация с бумажных носителей переводится в электронный вид.

"Благодаря этому отпадает необходимость обращения в территориальный отдел ЗАГС, где акт гражданского состояния был зарегистрирован и находится на хранении, – данные доступны в электронном виде. Это уже сегодня позволяет ускорить процесс получения документов и государственных услуг для заявителей", – рассказала вице-мэр.

По словам Раковой, заявителю достаточно обратиться в ЗАГС по месту жительства или пребывания, а специалисты запросят нужные сведения в едином госреестре.

Также благодаря работе оператора ЕГР ЗАГС – ФНС РФ доступ к необходимым сведениям о населении получают Росстат, ПФР, МВД и другие ведомства. Это избавляет заявителей от необходимости оформления дополнительных документов.