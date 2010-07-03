В Госдуме заявили, что 15 млн россиян в будущем рискуют остаться без работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пятнадцать миллионов россиян в будущем рискуют остаться без работы, так как их должности окажутся невостребованными. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

По словам депутата, в ближайшей перспективе низкоквалифицированная работа уйдет в прошлое. "Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет невостребован", − уточнил парламентарий в беседе с URA.ru.

Шеин отметил, что сокращение обслуживающего персонала является мировой тенденцией. Депутат пояснил, что с наступлением четвертой промышленной революции к работе начнут относиться как к творчеству, а не как к необходимости.

В результате наиболее востребованным окажутся такие профессии, которые требуют сопереживания и эмпатии, считает Шеин. "Или где есть высокий уровень вариативности в применении знаний − например, образование или медицина", − добавил он.

Ранее эксперты ВНИИ труда назвали самые невостребованные в России профессии. Ими оказались учителя средней школы и бухгалтеры. Также отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности. Кроме того, невостребованными на рынке труда являются сотрудники художественных галерей, музеев и библиотек.