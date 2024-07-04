Стилист Алена Ли назвала способ скорректировать форму лица серьгами

Фото: 123RF/dmitrigromov

Форму лица можно легко скорректировать при правильном подборе сережек, рассказала Москве 24 стилист Алена Ли.

По ее словам, основная задача – сбалансировать лицо в сторону овала, так как эта форма считается эталонной (соответственно, и ее обладательницы могут смело экспериментировать с любыми украшениями).

Если же форма – перевернутый треугольник (заостренный подбородок и широкий лоб), то стоит присмотреться к немного вытянутым вариантам сережек, расширяющимся книзу, посоветовала Ли.

Если лицо круглое, идеальным выбором станут украшения мягких форм и создающие вытянутую линию.

"Например, это может быть что-то каплевидное или на удлиненной цепочке", – пояснила стилист.

В свою очередь, жесткая геометрия с резкими линиями будет смотреться инородно на таком лице, а круглые или объемные серьги лишь усилят его форму, предупредила эксперт.



Алена Ли стилист, ментор для стилистов Девушки с лицом ближе к квадратной или прямоугольной форме, с широким лбом и подбородком, тоже могут выбрать вытянутые серьги мягкой или изогнутой формы. Также им пойдут пусеты с крупным камнем.

Если же форма лица треугольная (широкий подбородок и небольшой лоб), то необходимо смягчить и вытянуть его нижнюю часть. В этом помогут удлиненные, мягкой формы серьги, спускающиеся ниже линии подбородка.

“Например, это могут быть цепочки. Также гармонично будут смотреться компактные пусеты. А вот массивных серег, особенно если они жесткой геометрической формы, лучше избегать", – посоветовала стилист.

Ранее стилист Евгения Гудошина посоветовала учитывать цвет волос при выборе солнцезащитных очков. Брюнеткам, по ее словам, больше подойдут модели, выполненные в черном, стальном или темно-коричневом цвете. Блондинкам – в бежевом или сером, а рыжеволосым стоит обратить внимание на золотистые, карамельные или коричневые оттенки.