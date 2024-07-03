Стилист Тюрева назвала самые актуальные варианты бейсболок лета 2024 года

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Бейсболки с сеткой, а также из потертого денима и с различными надписями актуальны в 2024 году. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева.

По ее словам, сейчас стали особо популярны бейсболки с сеткой сзади, относящие нас в 1990-е.

"Они точно понравятся любителям ноток ретро и поддержат спортивный образ. Причем их можно носить и с платьями, и с юбками, завершив всю историю кедами, кроссовками или слипонами", – отметила стилист.

Кепка также может быть способом заявить о себе или высказать свою позицию, раскрыть частичку характера – речь о моделях с различными надписями, которые не теряют актуальности, подчеркнула Тюрева.



Юлия Тюрева стилист-имиджмейкер Популярными остаются и кепки-фуражки из черной кожи. Такие модели отлично подходят, когда хочется сохранить элегантность образа. Они прекрасно впишутся в классический стиль и будут хорошо смотреться в одном образе с изысканными платьями, юбками или брюками.

Если же хочется добавить больше гранжа, брутальности, но при этом остаться элегантной, то можно выбрать кепку из потертого денима – который словно застиран и состарен. Она впишется в образ с джинсовой юбкой, уточнила стилист.

И с кожаной, и с моделью из потертого денима можно использовать обувь на каблуке.

"Она станет еще одной деталью изысканного образа, а кепка будет работать как контрастный элемент – и этого вполне хватит. Но если хочется чего-то более дерзкого, можно дополнить образ массивными ботинками, сандалиями или казаками", – предложила Тюрева.

Тем же, кто делает ставку на цвет, эксперт посоветовала выбирать яркую кепку – она станет главным центром композиции.

"А смелые могут поиграть в колорблокинг – использовать два-три чистых цвета в образе без принтов, делая его полностью акцентным и контрастным", – порекомендовала стилист.

Если же хочется создать нейтральный и спокойный образ, можно выбрать бейсболку, которая будет сливаться с другими вещами в один тон или цвет. При этом собрать такой комплект стоит из вещей разных фактур: денима, льна, хлопка, футера и так далее, заключила эксперт.

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