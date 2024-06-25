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25 июня, 15:52

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Стилист Ирина Эриксон назвала самые трендовые топы лета–2024

Стилист назвала самые трендовые топы лета 2024 года

Фото: 123RF/teksomolika

Топы-корсеты из денима, модели в технике кроше и еще несколько других вариантов – в тренде летом 2024 года, рассказала Москве 24 стилист, основатель школы стиля Ирина Эриксон.

По ее словам, сейчас в моде можно выделить три тенденции: на крафт – ручной труд, женственность и ретро.

"Существует очень большой спрос на эти направления, и они будут царствовать не один год, а как минимум лет десять. Соответственно, и топы будут популярными именно те, которые поддерживают одну или сразу несколько таких тенденций", – отметила стилист.

Чтобы быть в моде этим летом, стоит выбрать топ в технике кроше.

"В этой модели одновременно соединяются и тренд на хендмейд, и на ретро, к тому же смотрится такая вещь очень женственно. Причем сшита она может быть даже не идеально, но от этого еще больше кажется, что в ней заключено тепло человеческих рук", – подчеркнула Эриксон.

Также в моде топы с открытыми плечами. И здесь снова проявляется тренд на ретро: они могут быть самыми разными по фактуре, выполненными из трикотажа либо из нетянущихся материалов, оформленными драпировками и завязками.

Очень востребованы топы с воланами, драпировками, рюшами. И во всем этом великолепии особую нишу занимают модели со свисающими воланами разной длины. Это очень нежный тренд – новая трансформация уже слегка поднадоевшего мермэйдкора, эстетики русалок.
Ирина Эриксон
стилист, основатель школы стиля

При этом вещи, оформленные таким образом, отлично носятся не только у воды, но и в городе, отметила эксперт.

"Тем же, кого не интересует такая "кипящая женственность" в образах, можно посоветовать обратить внимание на "майки-алкоголички". Это базовые топы, которые всегда с нами. Они могут быть из простой гладкой ткани или в рубчик, укороченные либо доходить до талии", – рассказала стилист.

Лучше выбирать модели с лямками пошире или имеющими декор. Вырез предпочтительней овальный или каре – круглый сейчас не в тренде, подчеркнула эксперт.

"Также можно обратить внимание на модели с вырезом, расположенным близко к горлу: он придаст образу более спортивный вид. При этом хорошо, если отделка выреза будет контрастной: она еще больше уведет в спорт, придаст образу динамики, движения. И это все отлично омолаживает", – считает Эриксон.

Надо отметить, что мода в 2024 году допускает большие вольности, поэтому в качестве топа можно носить даже верх от купальника спортивного вида. Но он не должен быть крошечным. Либо можно надеть бандо.
Ирина Эриксон
стилист, основатель школы стиля

"Однако носить такой импровизированный топ надо как нижний слой, а сверху надевать легкую рубашку или жакет. Все же, если мы не на пляже, надо соблюдать городскую этику", – предупредила эксперт.

В моде уже второе лето остаются и льняные жилетки, но носить их надо на голое тело, а не поверх футболок или других топов и маек. Исключение – те же топы-бандо, оставляющие открытыми руки, плечи и декольте. Также актуальны поло различного вида – и короткие, и длинные, а если их сочетать с юбками в складку, то получится образ, отсылающий к теннисной эстетике, которая тоже очень популярна этим летом, отметила Эриксон.

А еще в моде продолжают оставаться топы-корсеты. Но в этом году стоит выбирать именно модели из денима. Это еще один мощный тренд настоящего времени, из этой ткани шьют буквально все – и топы, в том числе.
Ирина Эриксон
стилист, основатель школы стиля

Плюс никуда не ушли и простые базовые майки. Однако, чтобы быть в тренде, надо брать сразу две такие вещи и носить их одну поверх другой. При этом получится намного интереснее, если маечки будут контрастными – разных оттенков, заключила стилист.

Ранее мужской стилист-имиджмейкер Эмилия Базалицкая рассказала о главных трендах летней мужской моды 2024 года. Она посоветовала мужчинам обратить внимание на брюки оверсайз. Для теплого времени года идеально подойдут модели, пошитые из льна, тонкого хлопка или струящейся вискозы.

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