Врач назвала главную ошибку при покупке лекарств

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Покупка лекарств без консультации с лечащим специалистом является главной ошибкой пациентов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Самая главная ошибка, которую допускают люди, – это когда они занимаются самолечением. То есть когда они покупают лекарства без назначения врача", – подчеркнула эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Самолечение всегда опасно. Потому что человек может неправильно оценить свое состояние. Одни и те же симптомы могут соответствовать разным болезням.

Врач обратила внимание, что даже покупка препаратов для снижения температуры не всегда может быть верным шагом.

"Одно дело, если мы снижаем температуру при каком-то инфекционном заболевании. То есть это временная мера, чтобы облегчить состояние. Но температура также может быть признаком какого-то процесса в организме, который сначала нужно диагностировать. Она может повышаться при опухолевых заболеваниях, при активации каких-то других очагов инфекции", – объясняет терапевт.

Романенко добавила, что только специалист может правильно оценить состояние человека и подобрать лечение, которое принесет положительный результат.

Ранее россиян предупредили о рисках для здоровья, которые возникают при бесконтрольном приеме антибиотиков. Помимо того, что у бактерий в организме формируется устойчивость к подобным лекарствам, также существует опасность уничтожения большой части полезных микробов в кишечнике. На этом фоне у человека может развиться клостридиальный колит, который с трудом поддается лечению и способен приводить к летальному исходу. Кроме того, не исключено возникновение кандидоза желудка, пищевода, полости рта и даже глаз либо токсического гепатита.

