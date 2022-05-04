В Роспотребнадзоре рассказали о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За прошедшую неделю, с 25 апреля по 1 мая, в Москве снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемиологическая ситуация в столице соответствует данному периоду года. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Москвы.

"На 17-й неделе 2022 года в сравнении с предыдущей неделей продолжается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения – на 8,2%, среди взрослого населения старше 15 лет – на 12,8%", – отмечается в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве среди детей.

Снижение заболеваемости в столице отмечали и 18 апреля. Подчеркивалось, что наибольший показатель снижения был характерен для возрастной группы от 7 до 14 лет. В целом дети стали болеть реже на 40%. Достичь этого, по данным Роспотребнадзора, позволила вакцинация: перед нынешним сезоном гриппа привились почти 7,3 миллиона москвичей. Это порядка 57,7% взрослого населения города и 65,4% детей.

