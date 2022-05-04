В США выставили на продажу квартиру из "Матрицы"

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В американском Сан-Франциско выставили на продажу квартиру в здании, которое появляется в начале официального трейлера к фильму "Матрица: Воскрешение". Об этом сообщает Realtor.com.

Хозяин квартиры хочет получить за нее 4,2 миллиона долларов. Жилье площадью 242,5 квадратного метра находится на улице Вальехо в районе Русский Холм. Двухуровневая квартира состоит из трех спален, двух ванных комнат и отдельного санузла.

На верхнем уровне жилья находится гостиная с эркером, камином, встроенным книжным шкафом. Там же располагается оборудованная кухня с гранитной столешницей, две гардеробные и балкон. На нижнем этаже оборудовали спальни, прачечную и выход во внутренний двор.

Ранее сообщалось, что в США выставили на продажу топор из фильма Стэнли Кубрика "Сияние". За него хотят получить не менее 100 тысяч долларов. Топор выставили на продажу через аукционный дом Gotta Have Rock and Roll.

