В канун Дня Победы в России проведут акцию "Летопись сердец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 6 по 9 мая в России пройдет акция "Летопись сердец", в рамках которой дети смогут поделиться своими рисунками, посвященными Дню Победы. Также все желающие смогут поучаствовать в онлайн-лекции и мастер-классе на тему архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

Отмечается, что лекция "Архитектура Памяти" пройдет 6 мая на портале культурадляшкольников.рф. Ее прочтет искусствовед, специалист по архитектуре середины ХХ века Ксения Смирнова. А 7 мая на том же портале пройдет бесплатный мастер-класс от школы компьютерных игр "ЯЮниор". Он позволит детям узнать, как строятся пространства, города и вселенные в компьютерных играх.

Кроме того, с 6 по 9 мая дети смогут поделиться рисунками, посвященными Дню Победы, опубликовав их в социальных сетях под хештегами #летописьсердец #культурадляшкольников.

Разместить работы желающие могут и на портале культурадляшкольников.рф. Для этого необходимо заполнить специальную форму участника. Лучшие работы, предложенные ребятами, появятся на портале.

В 2022 году темой акции "Летопись сердец" стала архитектура. Связано это с тем, что во времена Великой Отечественной войны было положено начало нового этапа развития советской архитектуры.

"Архитекторы с первых дней участвовали в военном строительстве, проводили маскировочные работы от налетов фашистской авиации. Документы, описывающие этот важный эпизод войны, долгие годы были засекречены, и лишь недавно их обнародовали", – пояснили в пресс-службе Минкульта России.

Праздничная акция проводится совместно с Российским фондом культуры и Роскультпроектом.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы в Музее Победы покажут серию анимационных роликов, созданных по "Детской книге войны". Фильмы проекта "Дети на пороге смерти" можно будет увидеть на интерактивных столах в зале "Библиотека блокадного Ленинграда". Через живые картины реальных историй появится возможность прикоснуться к травматичному опыту мальчиков и девочек 9–17 лет, которые вели дневники под пулями Сталинграда, в гетто и концлагерях, во время блокады.