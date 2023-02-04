В Москве за сутки выявили 2 337 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в Москве выявили 2 337 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа госпитализировали 118 человек, 1 969 пациентов вылечились, а 11 человек скончались.

Всего с начала пандемии в столице выявили 3 357 960 случаев коронавируса, перебороли болезнь и 3 158 211 человек, а скончались 47 936 человек.

Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал заявку на регистрацию новой вакцины от коронавирусной инфекции для детей. Препарат разработан для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Двухдозная вакцина будет вводиться пациентам внутримышечно.



Сотрудники НИЦ имени Гамалеи оценили текущую ситуацию с заболеваемостью в РФ

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