Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за сутки выявили 9 681 случай коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа по стране госпитализировали 1 085 человек. Это больше, чем накануне на 1,9%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 41 субъекте страны, снижение – в 36 регионах. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.

Число новых случаев COVID-19 за сутки стало максимальным с 21 октября 2022 года. Кроме того, максимальное число заболевших с октября отмечается четвертый день подряд. Скончались за минувшие сутки 40 человек, перебороли болезнь 6 334 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировали 21 987 334 случая COVID-19, скончались 395 240 и выздоровели 21 375 674 человека.

Ранее сообщалось, что в России выявили второй случай заражения подвариантом "Кракен" штамма коронавируса "Омикрон". Заболевшего обнаружили в Республике Тыва.

Роспотребнадзор напомнил, что "Кракен" может уклоняться от иммунной защиты организма более эффективно, чем другие подвиды. Однако в ведомстве назвали маловероятным активное распространение этого подвида.



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