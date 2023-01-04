Почти 700 операций и 1,5 тыс консультаций провели московские врачи за две недели в ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские врачи провели почти 700 операций и 1,5 тысячи консультаций пациентов за две недели командировки в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает пресс-служба Депздрава.

Уточняется, что столичные медики посменно работают в больнице ЛНР.

"На днях в столицу вернулась очередная мультидисциплинарная бригада, в которую входили хирурги разных профилей, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, психиатры и другие врачи. Всего около 30 человек. В течение двух недель они оказывали специалистам из ЛНР всю необходимую поддержку", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что столичные медики делились с коллегами опытом работы, консультировали пациентов, проводили операции.

В Дептрансе подчеркнули, что в настоящее время регулярную медицинскую помощь пациентам в ЛНР и ДНР оказывают около 200 врачей почти из 30 учреждений здравоохранения Москвы.

Всего столичные врачи провели в ЛНР и ДНР почти 5,5 тысячи операций и около 15 тысяч консультаций пациентов.

Также врачи из ДНР и ЛНР могут повысить квалификацию на базе ведущих столичных медицинских учреждений. Так, в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Москвы обучаются специалисты Луганской республиканской детской клинической больницы. Программа рассчитана на месяц и включают как теоретическую часть, так и отработку практических навыков.

Помимо этого, в учреждениях столичного здравоохранения также оказывается медпомощь детям из ЛНР и ДНР. В прошлом году около 300 детей прошли лечение в стационарах столицы.

Уточняется, что первую помощь детям оказывают московские врачи, работающие на новых территориях, а после этого юных пациентов доставляют в столицу с помощью спецтранспорта или санитарной авиации. В Москве они продолжают проходить лечение и реабилитацию.

Ранее сообщалось, что в столице создали еще один штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Он осуществляет свою деятельность на базе Центра молодежного парламентаризма на улице Каховке.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии проводит обучение врачей из ЛНР

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