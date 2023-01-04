В России подтвердили 3 328 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 3 328 новых случаев коронавируса. Такие данные приводят в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась для 662 пациентов с диагностированным коронавирусом.

За сутки выписаны 4 942 заболевших COVID-19. Всего по стране COVID-19 переболели 21 227 998 человек.

Также за последние 24 часа были подтверждены 45 летальных случаев коронавируса. Скончались пациенты с выявленной пневмонией и положительным тестом на COVID-19.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 29,3%. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле специалистов.

В России на 20% упала заболеваемость коронавирусом

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