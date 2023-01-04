08:31Общество
Врач предупредила, что пыль в доме может привести к ожирению и онкологии
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Пыль дома может приводить к набору веса, аллергии и раку легких. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.
По словам эксперта, пыль, которая находится в жилом помещении, на 50% состоит из чешуек человеческой кожи. Также в ее состав могут входить частички ткани, бумаги, волос и меха, если в доме есть животные, копоть и сажа, которые летят из окон. Из-за пыли человек может толстеть, предупредила Романенко.
"Зачастую эти вещества определяют наш внешний вид, ожирение в частности. Именно поэтому для нашего здоровья и красоты очень важна экология в доме", – подчеркнула специалист.
По этой причине людям лучше отказаться от использования пластиковых контейнеров, считает она.
Та пыль, которая скапливается на мягких поверхностях, а именно на диванах, постельном белье, может вызывать аллергию.
"На диване зачастую люди спят, раскладывают постельное белье, и в нем, в наших подушках, одеялах находят благоприятную среду обитания клещи. Зачастую количество этих микроорганизмов достигает нескольких миллионов. Они могут вызывать аллергию", – рассказала врач в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, в составе пыли могут быть тяжелые металлы, элементы сажи, копоти и гари.
Один из лучших способов избавиться от пыли – воспользоваться пылесосом. "Но это должен быть современный пылесос, у которого должен быть соответствующий фильтр, лучше, если это будет водяной фильтр", – отметила Романенко.
Также необходимо проводить влажную уборку как минимум два раза в неделю, заключила врач.
Ранее россиян предупредили, что привычка есть перед телевизором может привести к набору лишнего веса. Проблема заключается в том, что зачастую человек слишком увлечен происходящим на экране. В результате сфокусированность на картинке, а не на еде приводит к неосознанному перееданию.
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