В Москве за сутки выявили 1 187 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в Москве выявили 1 187 случаев коронавируса, скончались 16 человек. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За это время помощь врачей понадобилась 169 больным, их госпитализировали. При этом выздоровели 1 074 человека.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 260 580 случаев коронавируса, перебороли болезнь 3 067 565 человек, скончался 47 032 пациента.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.

Новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 выявили в России в октябре. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила их дальнейшего распространения.

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