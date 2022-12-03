В России за сутки выявили 6 669 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России обнаружили еще 6 669 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За 24 часа в стране выздоровели 5 132 человека, скончались 59 пациентов. Госпитализация потребовалась 1 324 заболевшим.

Всего с начала пандемии в России вылечилися 21 014 391 человек, скончались – 392 176. При этом за все время в стране зарегистрировали 21 611 003 случая заражения.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в настоящее время отсутствуют основания для отмены чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, имеющей международное значение из-за пандемии коронавируса.

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