Два министра остались без света на совещании с Путиным

Фото: kremlin.ru

Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Решетников остались без света во время совещания с Владимиром Путиным из-за отключения электричества в части комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщает РБК.

В IQ-квартале, который оказался обесточен на несколько минут, располагаются три российских министерства – Минпромторг, Минэкономразвития и Минкомсвязи. В начале совещания, которое проходило по видеосвязи, Мантуров и Решетников сидели в темноте.

Путин обратил внимание на возникшие неполадки, дав Решетникову слово только после того, как в его кабинете вновь загорелся свет.

"Пожалуйста, Максим Геннадьевич... Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад", – сказал президент.

Три башни IQ-квартала "Москва-Сити" оказались обесточены вечером 3 ноября. Как Москве 24 сообщили очевидцы, в зданиях провели эвакуацию. Сообщалось, что в башнях не работали лифты.

В столичном главке МЧС рассказали, что признаков пожара в башнях делового центра обнаружено не было. О пострадавших также неизвестно. Спустя несколько минут электроснабжение зданий было восстановлено.

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