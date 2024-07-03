Олимпийская чемпионка Мария Киселева поддержала усиление контроля за питанием в лагерях

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Депутат Мосгордумы, трехкратная Олимпийская чемпионка Мария Киселева поддерживает инициативу коллег из Госдумы РФ, которые предлагают этим летом усилить контроль за безопасностью и качеством питания в детских лагерях.

"Наши дети в летних лагерях должны питаться так же хорошо, как и дома, а, может, даже и лучше. Если есть возможность, необходимо привлекать к контролю и общественность в лице мам отдыхающих здесь ребят, которые могут зафиксировать очевидные нарушения, если они вдруг случатся. Но меньше всего хотелось бы, чтобы эта инициатива превратилась в очередную кампанейщину и нарушила бы грань между безопасностью наших детей и бюрократическим давлением на предпринимателей", – сказала Киселева, передает "Агентство "Москва".

По ее словам, организация питания детей – достаточно чувствительная сфера. Ее необходимо контролировать самым тщательным образом, чтобы не допустить в подмосковных детских лагерях ситуаций, которые произошли несколько лет назад в Анапе и Бурятии. Особенно – в условиях жаркой погоды, которая установилась в Московском регионе.

В первую очередь, по ее мнению, необходимо обеспечить правильную тепловую обработку продуктов. Приготовление продуктов должно проходить исходя из принципов щадящего питания в виде варки, паровой обработки, тушения, запекания. Также готовые блюда должны подаваться на стол не позднее двух часов с момента приготовления, что предотвратит размножение патогенных микроорганизмов. Помимо этого, продукты необходимо закупать только у проверенных поставщиков, которые не подсунут просроченные или некачественные продукты.

Сейчас контроль за выполнением санитарных правил, качеством и безопасностью питания в детских оздоровительных лагерях осуществляет Государственная санитарно-эпидемиологическая служба.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации для организации летних палаточных лагерей. В материале ведомства указывается, что такие условия касаются как детских, так и студенческих палаточных лагерей.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Детей и молодежь нужно защищать от грызунов и насекомых, а также обеспечивать отвод дождевых вод от палаток, говорится в публикации.