До половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве 5 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве днем в пятницу, 5 июля. В городе ожидаются грозы и ливни, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Погода в Москве в конце рабочей недели может доставить много неприятностей и даже быть опасной для жизни! Перед прохождением активного атмосферного фронта, который проходить столицу будет в период максимально прогрева, возникают шквалистые усиления ветра", – предупредила синоптик.

По словам эксперта, скорость ветра превысит 20–25 метров в секунду. Она посоветовала строителям закрепить башенные краны и убрать все предметы с большой парусностью. Горожанам необходимо будет закрыть окна и убрать цветочные горшки.

Водителям следует выбрать маршрут, минуя тоннели и пониженные места городского рельефа. Кроме того, при нахождении на открытой местности или у водоемов необходимо вовремя покидать опасные места, а грозу лучше переждать в помещении, указала Позднякова.

"Как правило, гроза длится 20–30 минут, поэтому не нужно рисковать жизнью. При грозе не следует пользоваться зонтом и сотовым телефоном. Синоптическая ситуация к пятнице может измениться, как в лучшую, так и в худшую сторону", – заключила эксперт.

Между тем 3 июля в Москве стало самым жарким с 1949 года. Температура воздуха поднялась до 31,1 градуса. Ожидается, что воздух в Москве может прогреться до 33–35 градусов, в Московской области – до 31–36 градусов.