МЧС предупредило москвичей о грозе 3 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и порывистым ветром 3 июля. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В связи с ухудшением погоды автомобилистов призывают снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров вроде обгонов и перестроений и парковаться вдали от деревьев.

Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В Дептрансе при этом добавили, что за ситуацией на дорогах следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД.

Температура воздуха в Москве днем 3 июля вновь достигнет 32–34 градусов. В связи с жарой городские службы работают в усиленном режиме. Кроме того, ведется непрерывное наблюдение за состоянием улично-дорожной сети.

Аномальная жара сменится сильными дождями 5 июля. По словам ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, непогода придет в столицу во второй половине пятницы.

Эксперт отметила, что в Москве могут наблюдаться шквалистые усиления ветра до 20–25 метров в секунду. При этом прохождение данного фронта будет сопровождаться ливнями, к которым местами могут присоединиться грозы и град.

Уже в субботу, 6 июля, в городе будут продолжаться кратковременные дожди, но они не будут настолько интенсивными, отметила Позднякова. При этом в Москве усилится северо-западный ветер, а температура воздуха опустится до 23–25 градусов.

В воскресенье, 7 июля, в столице станет на пару градусов теплее. При этом, подчеркнула специалист, даже такие показатели будут превышать климатическую норму июля на три градуса.