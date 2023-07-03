Психолог назвала нормальным желание уволиться после отпуска

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После выхода из отпуска у человека могут проявляться симптомы депрессии, что является нормальным и обычно длится не больше двух недель. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала психолог Дарья Ярушева.

"Возвращаться к работе после отпуска бывает очень непросто. Как после поездки на море, так и после отдыха дома настроение может испортиться перед первым рабочим днем", – заметила специалист.

Депрессивное состояние может проявляться подавленностью, тревогой, чувством вины, печалью, отсутствием интереса к привычным занятиям. Не исключено, что у человека появятся мысли о том, что он не справится с прежней работой, что ему нужно уволиться. Также могут возникать телесные проявления депрессии, например тошнота, отсутствие аппетита и другое.

Обычно, объясняет Ярушева, период адаптации после отпуска длится не больше двух недель. Однако если по истечении этого времени лучше не стало, то следует обратиться к специалисту.

Ранее 43% россиян признались, что состояние их ментального здоровья ухудшилось с начала 2023 года. По мнению специалистов, в большинстве случаев причинами повышенного беспокойства являются проблемы с самореализацией (61,2%) и общественно-политическая ситуация (57%).

