Производитель заявил, что цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к ЛГБТ

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Вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов заявил, что цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, сообщает РИА Новости.

"Мы считаем, что радуга – это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества", – прокомментировал Бениаминов слова главы Союза женщин России Екатерины Лаховой, которая пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияние мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.

"Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны – конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом "Радуга", – отметил вице-президент.

Он также сообщил, что "Чистая линия" продолжит производить мороженое, "потому что мы считаем, что это символ радости". "Я лично как отец многодетной семьи открыто голосовал за поправки в конституцию, именно потому, что там среди прочих поправок была и эта статья – защита традиционных ценностей", – признался Бениаминов.

Он также отметил, что "в нашем советском детстве было много футбольных площадок, много катков, много спортивных секций, что нам помогало расти нормальными детьми, которые играли, дрались, побеждали и никогда не задумывались о всяких ЛГБТ-сообществах".

"Мне кажется, в этом русле надо подумать", – заключил вице-президент группы.

Ранее президент РФ прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве. "Ну и ладно. Они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Нестрашно", – цитирует президента RT.