Врач Васильев: езда на велосипеде может спровоцировать инфаркт у пожилых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поездка на велосипеде укрепляет здоровье, однако при сердечно-сосудистых заболеваниях она может привести к инфаркту и инсульту у пожилых. Об этом Москве 24 рассказал спортивный врач, мануальный терапевт, реабилитолог, врач ЛФК, кинезиолог Валерий Васильев.

Всемирный день велосипеда отмечается 3 июня. По словам эксперта, такой вид активного отдыха нормализует артериальное давление и улучшает состояние сосудов в ногах.

"Это своеобразная профилактика варикозного расширения вен, так как кровь не застаивается в сосудах, а постоянно циркулирует. К тому же ноги не испытывают чрезмерной нагрузки, как, например, при вертикальном положении тела", – указал врач.

Также катание на велосипеде разгружает больные суставы: они работают интенсивнее, но нагрузка уменьшается, так как не "давит" положение стоя. Тем не менее при больных суставах ездить нужно по прямой и легкой дороге, чтобы избежать дополнительной нагрузки на ноги, посоветовал Васильев.





Валерий Васильев спортивный врач, мануальный терапевт, реабилитолог, врач ЛФК, кинезиолог С осторожностью стоит кататься на велосипеде, например, при сердечно-сосудистых проблемах. Особенно это касается пациентов старшего и пожилого возраста. Чрезмерная нагрузка может спровоцировать инфаркт или инсульт. Следовательно, перед велопрогулкой стоит проконсультироваться с врачом.

В целом же кататься на велосипеде можно минимум 40 минут в день. Однако новичкам и людям с сердечно-сосудистыми проблемами стоит начинать от 15–20 минут в сутки, заключил Васильев.

Ранее спортивный врач, травматолог Артем Катулин назвал контрастный душ и массаж лучшими средствами от боли в мышцах после тренировки. По его словам, эти методы оказывают лимфодренажный эффект, с помощью которого из организма выводятся все провоцирующие болевые ощущения вещества.

