В Роспотребнадзоре опровергли возвращение дифтерии в Россию

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В Роспотребнадзоре опровергли информацию СМИ, что в Россию якобы вернулась дифтерия. Это заявление появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

"Людей пугают "вспышками" заболевания, связанными с "массовым снижением иммунитета", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что у появившихся заявлений нет никаких оснований. В настоящее время риски роста заболеваемости дифтерией на территории России исключены из-за высокого охвата населения профилактическими прививками.

По данным Роспотребнадзора, на протяжении 2022 года и в 2023 году специалистами не был выявлен ни один случай заболевания. В 2021 году медики зафиксировали всего 4 случая. В 2020 году зарегистрировали только один случай дифтерии. За последние 10 лет максимальное количество заболевших было выявлено в 2019 году – 5 пациентов.

Таких показателей в России удалось достичь благодаря вакцинации. Однако специалисты подчеркнули, что эпидемиологическая обстановка в стране была всегда благоприятной. В 60-х годах прошлого столетия началась массовая иммунизация населения. До этого периода медики фиксировали до 100 тысяч случаев заболевания в год. Сложным периодом специалисты называют 90-е годы, когда охват населения профилактическими прививками значительно снизился.

В ведомстве заявили, что вакцинопрофилактика является наиболее эффективной защитой населения от инфекции. Она предотвращает вспышки дифтерии и улучшает эпидобстановку. Кроме того, вакцинация поддерживает необходимый уровень коллективного иммунитета против инфекционных заболеваний.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация против дифтерии проводится комплексной вакциной, формирующей иммунитет одновременно против дифтерии, столбняка и коклюша.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков сообщил, что в классическом понимании эпидемии кори в России не будет, так как в стране существует высокая иммунная прослойка.

По его словам, корь является самой заразной инфекцией. Поэтому невакцинированному человеку необходимо сделать прививку. После вакцинирования иммунитет нарабатывается быстро. Людям с двукратной вакцинацией делать ничего не нужно.

Поздняков рассказал, что тем, кто сомневается в эффективности вакцинирования или же был привит давно, можно сдать тест на антитела.



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