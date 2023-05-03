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14:16

Общество

Нутрициолог рассказал о пользе огурцов для пожилых

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Огурцы станут дополнительным источником жидкости для пожилых людей и помогут улучшить работу кишечника. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Огурцы практически не содержит витаминов. Однако в их составе есть много воды, которая очень нужна людям старшего возраста, отметил эксперт.

Вода налаживает густоту крови и поддерживает все процессы в организме. Но не каждый пожилой человек пьет достаточное количество жидкости. Огурцы помогают бороться с этой проблемой. Не каждый выпьет стакан воды, но если человек любит огурцы, то он может какое-то количество жидкости ими заменить.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог

Кроме того, огурцы являются хорошим источником полезной клетчатки. "У пожилых людей часто бывает атония кишечника (снижение тонуса гладкой мускулатуры кишечной стенки. – Прим. ред.) либо запоры, связанные с питанием, с малоподвижным образом жизни. Клетчатка позволяет запустить перистальтику", – уточнил Арзамасцев.

Ранее были названы преимущества употребления зеленого лука в пожилом возрасте. Этот продукт обладает бактерицидным свойствами, а также за счет содержащегося в нем витамина C помогает укрепить сосуды и десна. Помимо того, в зеленом луке есть магний, который оказывает благотворное воздействие на костную и нервную системy.

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