14:16Общество
Нутрициолог рассказал о пользе огурцов для пожилых
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Огурцы станут дополнительным источником жидкости для пожилых людей и помогут улучшить работу кишечника. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Огурцы практически не содержит витаминов. Однако в их составе есть много воды, которая очень нужна людям старшего возраста, отметил эксперт.
Кроме того, огурцы являются хорошим источником полезной клетчатки. "У пожилых людей часто бывает атония кишечника (снижение тонуса гладкой мускулатуры кишечной стенки. – Прим. ред.) либо запоры, связанные с питанием, с малоподвижным образом жизни. Клетчатка позволяет запустить перистальтику", – уточнил Арзамасцев.
Ранее были названы преимущества употребления зеленого лука в пожилом возрасте. Этот продукт обладает бактерицидным свойствами, а также за счет содержащегося в нем витамина C помогает укрепить сосуды и десна. Помимо того, в зеленом луке есть магний, который оказывает благотворное воздействие на костную и нервную системy.
Читайте также