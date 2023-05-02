Врач рассказала о неожиданной пользе зеленого лука для пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зеленый лук обладает не только бактерицидным эффектом, но также укрепляет сосуды, десна и помогает в профилактике диабета. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"В зеленом луке содержится витамин C, который помогает синтезировать коллаген и укрепляет сосуды. Нужно понимать, что сосуды состоят из коллагена. Если витамина C не хватает, значит, они будут стареть и могут порваться, вызвав геморрагический инсульт", – предупредила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Витамин C полезен для десен, чтобы зубы не выпадали. У пожилых часто бывает, что шейки зубов оголяются и зуб сам потом выходит из лунки.

Также не стоит забывать, что зеленый лук обладает бактерицидным действием. "Прежде всего это будет полезно для ротовой полости. Когда мы едим лук, во рту происходит подавление бактерий", – отметила Соломатина.

Кроме того, в составе зеленого лука есть магний. "Магний необходим для костной системы. С возрастом возникает остеопороз и так далее. Кроме того, магний отвечает за расслабление сосудов, за здоровье нервной системы", – перечисляет эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог В луке есть клетчатка. Она замедляет повышение уровня глюкозы в крови и помогает в профилактике диабета второго типа и инсулинорезистентности, что часто встречается у пожилых.

Помимо прочего, зеленый лук положительно влияет на пищеварение. "У пожилых людей плохо переваривается пища, метаболические процессы замедляются. Зеленый лук стимулирует выделение пищеварительных соков и помогает переваривать еду", – говорит врач.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какую пользу для пожилых людей несет употребление болгарского перца. В этом продукте содержатся каротиноиды, которые являются антиоксидантами, а также магний и калий, необходимые для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. В целом, по словам эксперта, болгарский перец хорошо помогает в профилактике возрастных недугов, например гипертонии, атеросклероза, диабета и подагры.

