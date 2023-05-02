14:33Общество
Врач рассказала о неожиданной пользе зеленого лука для пожилых
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Зеленый лук обладает не только бактерицидным эффектом, но также укрепляет сосуды, десна и помогает в профилактике диабета. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"В зеленом луке содержится витамин C, который помогает синтезировать коллаген и укрепляет сосуды. Нужно понимать, что сосуды состоят из коллагена. Если витамина C не хватает, значит, они будут стареть и могут порваться, вызвав геморрагический инсульт", – предупредила эксперт.
Также не стоит забывать, что зеленый лук обладает бактерицидным действием. "Прежде всего это будет полезно для ротовой полости. Когда мы едим лук, во рту происходит подавление бактерий", – отметила Соломатина.
Кроме того, в составе зеленого лука есть магний. "Магний необходим для костной системы. С возрастом возникает остеопороз и так далее. Кроме того, магний отвечает за расслабление сосудов, за здоровье нервной системы", – перечисляет эксперт.
Помимо прочего, зеленый лук положительно влияет на пищеварение. "У пожилых людей плохо переваривается пища, метаболические процессы замедляются. Зеленый лук стимулирует выделение пищеварительных соков и помогает переваривать еду", – говорит врач.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какую пользу для пожилых людей несет употребление болгарского перца. В этом продукте содержатся каротиноиды, которые являются антиоксидантами, а также магний и калий, необходимые для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. В целом, по словам эксперта, болгарский перец хорошо помогает в профилактике возрастных недугов, например гипертонии, атеросклероза, диабета и подагры.
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