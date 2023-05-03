Шеф-повар рассказал, какое мясо идеально подходит для шашлыка

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Для шашлыка нужно использовать мясо, купленное на развес, сообщает News.ru со ссылкой на шеф-повара и члена Ассоциации поваров России Анатолия Крюкова.

По его словам, такое мясо идеально подойдет, особенно если оно приобретено в охлажденном виде. Крюков пояснил, что по охлажденному мясу легче определить его качество. Для этого нужно смотреть на цвет, окрас, упругость и является ли продукт размороженным.

Шеф-повар порекомендовал не покупать готовый шашлык, особенно в пакетах или ведрах, поскольку часто там некачественное мясо, еще и маринованное на основе майонеза.

"То есть мы не можем ни понюхать, ни потрогать, ни нормально увидеть качество мяса, поэтому лучше всего брать на развес, когда мы видим кусочки, и чтобы не было майонезного маринада", – сказал Крюков.

Он отметил, что маринад делается по вкусу и в зависимости от вида мяса. Эксперт посоветовал советский маринад с использованием уксуса, лаврового листа, перца черным горошком и соли. Также можно добавить паприку или чабрец, который дает пикантность и размягчает мясо.

Ранее россиянам рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке мяса для шашлыка. В частности, оно не должно быть покрыто слизью. Кроме того, необходимо убедиться, что на поверхности жира отсутствует влага. Также продукт не должен источать резких запахов и прилипать к рукам. Еще один показатель качества мяса – если надавить на него, то образовавшаяся ямка быстро разглаживается.

Эксперт рассказала, как выбрать готовый шашлык



