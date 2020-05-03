Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после заражения коронавирусом

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Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии. Она заявила, что в настоящее время чувствует себя нормально и продолжает лечение дома.

"Жду результаты анализов, лечусь дома, потому пока не вижу смысла лежать в инфекционном отделении", – приводит РИА Новости ее слова.

Актриса также сообщила, что сейчас у нее температура уже не такая высокая, как была, но противная.

Накануне у Васильевой поднялась температура и начался кашель. Когда она почувствовала себя хуже, вызвала скорую.

Позднее артистка сообщила, что у нее диагностировали двустороннюю пневмонию и обнаружили коронавирус, однако результаты тестирования пока не готовы.