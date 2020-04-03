В Мексике приостанавливают производство пива Corona из-за коронавируса

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Мексиканская пивоварня Grupo Modelo приостановила производство пива Corona из-за коронавируса. Об этом говорится на официальной странице компании в Twitter.

"Мы сейчас находимся на стадии снижения объемов производств на наших заводах, чтобы свести его к абсолютному минимуму", – говорится в сообщении.

В компании заявили, что пошли на такой шаг после распоряжения властей страны, которые призвали все предприятия приостановить всю деятельность до 30 апреля.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Мексике превысило 1,5 тысячи человек, скончались 50 инфицированных пациентов. В мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось.

В России к настоящему моменту зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписали 281 человека.

