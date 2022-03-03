Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 3 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

В четверг, 3 марта, столичный регион окажется на южной окраине циклона. Ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит +2...0 градусов, в Подмосковье – +2...-3 градуса.

"Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. <...> Ветер переменный – 2–7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

Из-за пониженного атмосферного давления к выходным погода в столице может испортиться. Об этом ранее предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что солнечный и сухой антициклон уйдет на восток, увеличится облачность.

Так, по словам синоптика, 6 марта осадков не ожидается, небольшой снег может начаться в ночь на 7 марта. В Международный женский день температура воздуха днем сохранится на нулевой отметке, а ночью будет -3...-7 градусов. При этом среднесуточная температура останется выше нормы.

