Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 3 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов
В четверг, 3 марта, столичный регион окажется на южной окраине циклона. Ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Максимальная температура воздуха в Москве составит +2...0 градусов, в Подмосковье – +2...-3 градуса.
"Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. <...> Ветер переменный – 2–7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.
Из-за пониженного атмосферного давления к выходным погода в столице может испортиться. Об этом ранее предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что солнечный и сухой антициклон уйдет на восток, увеличится облачность.
Так, по словам синоптика, 6 марта осадков не ожидается, небольшой снег может начаться в ночь на 7 марта. В Международный женский день температура воздуха днем сохранится на нулевой отметке, а ночью будет -3...-7 градусов. При этом среднесуточная температура останется выше нормы.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 3 марта
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