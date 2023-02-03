За сутки в Москве выявили 2 800 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 2 800 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За это время в столице выздоровели 2 132 человека, а скончались 13 граждан. При этом госпитализация потребовалась 128 зараженным.

В общей сложности с начала пандемии в Москве выявили 3 355 623 заболевших. Всего выздоровели 3 156 242 пациента, а умерли 47 925 человек.

В России же за сутки обнаружили 9 670 случаев заражения коронавирусом. При этом в стране выздоровели 6 311 граждан, а скончались 46 пациентов.

За все время пандемии в РФ обнаружили 21 977 653 случая COVID-19. За это время вылечились 21 368 340 человек, скончались 395 194.



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