ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей в новогодние каникулы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Госавтоинспекции и Минздрава в новогодние каникулы планируют усилить работу по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД в своем телеграм-канале.

В сообщении сказано, что при наличии малейших признаков алкогольного опьянения россияне не смогут уклониться от проверок и освидетельствования. Отмечается, что в праздничные дни будет организована дополнительная работа для проведения оперативного медицинского освидетельствования.

По словам представителей пресс-службы, если пассажиру автомобиля известно, что водитель сел за руль под градусом, ему следует незамедлительно обратиться к инспекторам ГИБДД или позвонить в полицию.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил объявить в России амнистию по автомобильным штрафам за нарушение разметки в период аномальных снегопадов. Письмо с соответствующей инициативой он направил начальнику ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову.

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