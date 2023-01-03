В Москве подтвердили 544 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки были выявлены 544 новых случая коронавируса, как сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась для 98 заболевших коронавирусом.

Выздоровел 1 881 пациент с диагностированным COVID-19. Всего коронавирусом в Москве переболели 3 109 960 человек.

За сутки скончались 16 заболевших COVID-19.

В России за последние сутки выявили 3 080 новых случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась для 512 пациентов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!