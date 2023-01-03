В России выявили 3 080 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В России за последние сутки выявили 3 080 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась для 512 пациентов. Выздоровели 5 482 заболевших коронавирусом. Всего болезнь в РФ перенесли 21 223 056 человек.

Также за последние 24 часа были подтверждены 48 летальных случаев COVID-19.

Накануне в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 29,3%. Сравнение проводилось с показателями предыдущей недели.

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