Кандидатов в резерв госслужбы обяжут предоставлять сведения о доходах

Фото: depositphotos/Fascinadora

Кандидатов в кадровых резерв государственной службы нужно обязать предоставлять сведения о доходах и имуществе в рамках соблюдения антикоррупционных требований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Дмитрия Миронова.

По его словам, практика работы с кадровым резервами показала, что в этой сфере нет систематизации работы, поэтому нужно установить порядок формирования резерва, четкие требования к кандидатам и их полноценные проверки.

"Также, в частности, необходимо будет установить обязанности тех лиц, которые претендуют на включение в резерв, предоставлять все необходимые сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и также осуществить их необходимую проверку, – сказал Миронов.

Помощник президента указал на потребность в установлении ориентиров в использовании федерального кадрового резерва на гражданской службе. Вместе с тем он отметил необходимость обеспечения безопасности персональных данных кандидатов.

По его словам, работа по этим вопросам будет организована с участием представителей правительства, федеральных государственных органов и субъектов России.

"По результатам предварительной проработки для обсуждения подготовлены проект федерального закона и указов президента РФ", – сказал Миронов.

Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене налоговых вычетов с выплат нуждающимся студентам. Так, суммы до 4 тысяч рублей не облагаются налоговыми вычетами, а свыше – рассчитываются с учетом снятия 13%.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!