Москвичи рассказали о своих планах на Новый год

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Свыше 77% москвичей планируют встретить Новый год дома, а около 14% – в гостях. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на аналитиков мобильного приложения "Город".

Желание встретить Новый год за границей выразили менее 2%. При этом 3,69% опрошенных захотели поехать в путешествие по России, а 3,29% пожелали отправиться к морю.

Большинство москвичей рассказали, что на Новый год они будут готовить оливье, селедку под шубой, покупать мандарины, слушать новогоднее поздравление президента и смотреть "Иронию судьбы".

Кроме того, около 60% планируют поставить дома искусственную елку, а 14% – живую хвою. При этом 26% опрошенных вовсе не будут ставить елку.

У 16,15% москвичей нет традиций на Новый год, а 4,16% респондентов ежегодно посещают Красную площадь, 5,92% отмечают праздник каждый раз в новом месте. Еще 1,51% опрошенных традиционно покупают новую посуду и вещи для дома, а 0,95% избавляются от старой мебели.

Ранее сообщалось, что в Кремле установят 95-летнюю елку из Московской области. Дерево нашли возле деревни Гряды в Волоколамском городском округе, а в столицу его доставят 14 декабря.

Высота елки составляет 27 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, размах веток – 10 метров.



Кремль на Новый год украсит 27-метровая елка из Московской области





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