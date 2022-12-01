16:06Общество
Кремль на Новый год украсит 27-метровая елка из Подмосковья
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Московской области 12 декабря планируют спилить 95-летнюю елку, которая украсит Кремль на Новый год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления делами президента РФ.
Уточняется, что 14 декабря дерево планируют доставить в Кремль.
"Ель растет вблизи деревни Гряды в Волоколамском городском округе, ей 95 лет, высота – 27 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, размах веток – 10 метров", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что специалисты приступили к поискам главной новогодней елки еще летом. В этом году были предложены 62 дерева, в шорт-лист попали 37. Победительницу определила специальная комиссия.
Данная елка была найдена во время занятия школьного лесничества "Друзья леса", лесничий с учениками заметили красивое дерево и решили измерить его параметры, которые оказались соответствующими стандартам главной новогодней ели.
Уточняется, что дерево должно быть не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет, расти так, чтобы к нему можно было удобно подъехать и не повредить соседние растения. Крона ели должна иметь пирамидальную форму и насыщенный окрас.
Ранее сотрудники комплекса городского хозяйства начали монтаж декоративных праздничных конструкций на улицах Москвы в рамках подготовки к новогодним и рождественским торжествам.
По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петра Бирюкова, на улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установят световые декоративные конструкции.
Он отметил, что пешеходные зоны Бульварного кольца по традиции украсят светящимися цифрами "2023" и световыми тоннелями, а на Тверской, Пушкинской и Манежной площадях, а также в Камергерском переулке и Новопушкинском сквере установят световые арки.
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