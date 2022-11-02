Эксперт предложил разработать программу по переводу граждан РФ с водки на вино

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В России необходимо разработать программу по переводу мужчин с употребления крепкого алкоголя на вино. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на директора центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадима Дробиза.

Он назвал позитивными сообщения о росте продаж отечественного портвейна. По словам эксперта, потребление крепленых и сладких вин – хорошая культура.

Дробиз уточнил, что портвейн является промежуточным напитком между вином и водкой.

"Такой напиток оттягивает мужчин от крепкого алкоголя, однако это винодельческий продукт. В России нужно это максимально развивать. И если появляется спрос на такую продукцию, нужно это всячески приветствовать", – сказал эксперт.

По мнению специалиста, акцизная политика почти погубила рынок портвейнов, так как акцизы на водку намного выше, чем на вино.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь в России выпустили около 5,61 миллиона литров крепких вин, 2 миллиона литров из которых пришлись на портвейны. Эксперты считают, что в будущем продажи только вырастут, при этом импорт крепленых вин будет сокращен.



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