В ГД поддержали идею запрета торговли крепким алкоголем в микротаре

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Первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль одобрил инициативу запретить в РФ торговлю крепким алкоголем в микротаре. Об этом сообщает RT.

Парламентарий также выступил против продажи разлитого алкоголя в пластиковых стаканчиках. По его словам, человек, например, мог зайти в магазин просто за хлебом, однако, увидев спиртное, ему захотелось приобрести и его. Кроме того, уточнил депутат, в данной ситуации будет сложно контролировать, кто занимается разливом такого алкоголя.

Огуль также призвал продавать алкоголь отдельно от продуктов. Он уточнил, что можно было бы сделать мини-маркеты или что-то подобное. При этом, по его словам, заведения должны быть государственными.

"Чтобы было легче контролировать качество продукции и исполнение нашего законодательства, в плане возраста продажи спиртного…Подросток, например, специально не пойдет в спиртной магазин, потому что там у него сразу спросят паспорт", – пояснил депутат.

С предложением не разрешать продавать крепкий алкоголь в микротаре ранее выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отмечал, что в стране в настоящее время существует такая проблема, как чрезмерная доступность и наглядность спиртного в магазинах. По его словам, маленькие бутылочки и одноразовые стаканчики со спиртным вызывают спонтанную покупку у посетителей, а также развивают терпимость к употреблению алкоголя.



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