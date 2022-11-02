Эксперты отметили рост продаж российских портвейнов

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Уход с рынка поддельной продукции под портвейны и увеличение дистрибуции крымских предприятий повлияли на рост производства и продаж российских крепких вин. В период с января по сентябрь в России выпустили порядка 5,61 миллиона литров подобных напитков, 2 миллиона литров из которых пришлись на портвейны, информирует "Коммерсант".

Эксперты считают, что в будущем продажи только вырастут, при этом импорт крепленых вин будет сокращен. С начала текущего года отечественные виноделы произвели порядка 1,95 миллиона литров кагора и более 1,2 миллиона литров хереса и мадеры.

"Розничные продажи всех крепленых вин за январь – сентябрь выросли более чем в два раза год к году, до 5,13 миллиона литров", – говорится в сообщении.

По мнению главы "Винного гида России" Олеси Буняевой, такое увеличение продаж крепкого вина связано с законом о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу в 2020 году. До этого название "портвейн" мог применить "кто угодно", под такую категорию подпадали даже полусладкие напитки из фруктового сырья. Теперь же их можно производить лишь из винограда.

Благодаря значительной зачистке российского рынка некоторые производители смогли выйти на первый план, как, например, крымская "Массандра", заявил глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Он также связал спрос на портвейны с достаточно низкими ценами за них.

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