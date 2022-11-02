Диетолог рассказала, как приготовить безопасный домашний йогурт

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Диетолог Наталья Круглова рассказала, как приготовить безопасный домашний йогурт. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, для приготовления полезного йогурта следует взять пастеризованное или ультрапастеризованное молоко. Оно, как уточнила диетолог, более безопасно с точки зрения содержания патогенных микроорганизмов.

Во избежание попадания в массу вредных веществ необходимо пользоваться йогуртницами. Специалист отметила, что они способны поддерживать нужную температуру.

"Если на производстве содержание микроорганизмов четко контролируется, это обязательный параметр для контроля, то дома это сделать невозможно, поэтому здесь необходимо пользоваться йогуртницами, просто есть рецепты, когда их делают в термосе или какая-та емкость ставится около батареи с этим продуктом", – объяснила эксперт.

Ранее диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина заявила, что употребление фруктовых йогуртов на завтрак может привести к набору лишних килограммов и диабету. По словам эксперта, в течение дня из-за йогурта на завтрак может возникать желание что-то перекусить, а резкие подъемы и спады уровня сахара в крови могут привести к инсулиновым качелям.



Эксперты рассказали, как правильно выбрать йогурт

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