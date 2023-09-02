В России увеличится зарплата работников бюджетной сферы

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 30 миллиардов рублей из федерального бюджета и резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Мишустина, зарплата повысится у учителей, врачей, преподавателей вузов, у сотрудников культурной и научной сферы.

"Из выделенных средств более 10,3 миллиарда рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 9 миллиарда рублей - научных. Более 8,3 миллиарда рублей получат медицинские учреждения и почти 3 млрд рублей – учреждения культуры", – отметил премьер-министр.

Отмечается, что из более 25 миллиардов рублей поступит из резервного фонда правительства и свыше 5,6 миллиарда – из федерального бюджета. Увеличение зарплаты идет в рамках работы по увеличению доходов людей, занятых в бюджетной сфере.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о начале пилотного проекта по стимулированию рождаемости. Он стартовал в В Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях. Инициатива будет действовать до 31 декабря 2024 года. Реализацией проекта будут заниматься Минздрав, Минобрнауки, Минпромторг, Минпросвещения, Минсельхоз, Минтруд и другие профильные ведомства.