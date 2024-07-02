Депутат Чаплин: продажа квартиры по низкой цене чревата проблемами с налогами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Человека, который продает квартиру по низкой цене, могут привлечь к ответственности за уклонение от уплаты налогов, так как это является основной мотивацией при продаже жилья ниже рыночной стоимости, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Примером может служить ситуация, когда продавец стремится уменьшить сумму НДФЛ, который он должен заплатить с разницы между ценой покупки и продажи квартиры", – цитирует Чаплина News.ru.

Если Федеральная налоговая служба (ФНС) выявит занижения стоимости, то продавца могут привлечь по уголовной статье, подчеркнул депутат. Он предупредил, что ФНС может доначислить недостающую сумму налога, штрафы и пени за каждый просроченный день.

Кроме того, у покупателя могут возникнуть проблемы с вычетами и последующей продажей квартиры в случае необходимости. Так, обе стороны сделки могут подвергнуться налоговой проверке, добавил Чаплин.

"Занижение стоимости недвижимости в договоре купли-продажи является рискованным и незаконным действием, которое может привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям", – заключил парламентарий.

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