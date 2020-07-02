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Общество

10:36

Состояние самого богатого человека в мире достигло исторического рекорда

общество за рубежом

Фото: ТАСС/Michael Reynolds/EPA

Глава компании Amazon Джефф Безос, считающийся самым богатым человеком в мире, достиг состояния в 171,6 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Таким образом был зафиксирован исторический рекорд концентрации денежных средств у одного человека. Предыдущий рекорд также принадлежал Безосу: по данным от 4 сентября 2018 года, его состояние оценивалось в 167,7 миллиарда долларов.

Причинами рекорда стал резкий рост стоимости акций Amazon. Согласно показателям от 2 июля, они выросли на 4,4%. Их стоимость составила рекордные 2878,7 доллара за штуку.

За первое полугодие состояние Безоса увеличилось на 56,7 миллиарда долларов. Bloomberg считает это показателем растущего разрыва в благосостоянии людей в США "во время худшего экономического спада со времен Великой депрессии".

Считается, что Безос станет первым человеком в мире, чье состояние может превысить 1 триллион долларов. Согласно прогнозам, это произойдет в 2026 году.

Ранее Forbes составил рейтинг наиболее успешных звезд шоу-бизнеса и спорта до 40 лет. Возглавил этот список чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. На втором и третьем месте расположились Ольга Бузова и Егор Крид.

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