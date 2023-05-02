В Госдуме поддержали перенос Дня молодежи на последнюю субботу июня

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев положительно оценил перенос Дня молодежи на субботу, так как ранее праздник выпадал на разные дни недели, что вызывало неудобства. Об этом сообщает RT.

"Если студент или школьник учится на следующий день, то никакого праздника быть не может. А так как по всей стране делаются мероприятия, проводятся концерты и фестивали для молодых людей, в том числе и в вечернее время, то лучше, когда это выпадает на субботу", – объяснил Метелев.

Депутат выразил уверенность, что последующее воскресенье даст молодым людям возможность почувствовать праздничное настроение.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому День молодежи будет отмечаться в России в последнюю субботу июня. До этого граждане РФ отмечали праздник 27 июня. В этом году его проведут 24 июня.

День молодежи будет отмечаться в РФ в последнюю субботу июня